Астрономи з США та Австралії вперше отримали знімки екзопланети, що лише формується (відео)

Екзопланета обертається навколо зірки LkCa 15, що знаходиться на відстані 450 світлових років від Землі. Планета оточена газопиловим диском. Від нього, як показують спостереження, екзопланета захоплює матерію для свого формування, передає Lenta.ru.

Раніше вчені при спостереженні майже 1,9 тисячі таких небесних тіл не виявили будь-яких змін в їх будові. У проведенні високоточних спостережень з земних обсерваторій вченим заважають атмосферні явища.

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Знизити їх вплив і відстежити еволюцію екзопланети астрономам вдалося, використовуючи LBT (Large Binocular Telescope, Великий бінокулярний телескоп), розташований в Арізоні, а підтвердити спостереження — за допомогою адаптивної оптичної системи Magellan Telescope (Магеллановий телескоп) в Чилі.

Екзопланета LKCA 15 b відкрита в 2011 році. Вона розташована на відстані близько 16 астрономічних одиниць від сонця, навколо якого обертається з періодом близько 27 років. Екзопланета приблизно в шість разів важча Юпітера.