Вчені виявили близько розташовану до Сонячної системи планету

Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature, передає Газета.ру.

Планета GJ 1132b всього в 1,2 рази більше Землі і має майже таку ж щільність - 6 грамів на кубічний сантиметр. За словами астрономів, планета обертається на досить близькій відстані від зірки, яка є червоним карликом, розташованої всього за 12 парсеків від Сонця.

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Ця відстань дозволить в майбутньому виміряти параметри планети з безпрецедентною точністю, зазначають вчені.

Як повідомляв УНІАН раніше, відкриття чергової кам'яної екзопланети, за розмірами більше Землі в 1,6 рази, підтвердили астрофізики за допомогою Spitzer Space Telescope NASA. Екзопланету HD 219134b виявили в зоряній системі, розташованої в сузір'ї Кассіопеї, і вона обертається з дуже близькою до своєї зірки орбіті, що сильно знижує шанси знайти на планеті життя.