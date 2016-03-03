Астрофізики заявляють про "початок кінця" Чумацького Шляху

Дослідження вчених опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, а коротко про нього повідомляє видання New Scientist.

Астрономи прийшли до висновку, що протягом півтора-двох мільярдів років після того, як приблизно десять мільярдів років тому сформувався товстий диск Галактики, в ній в десятки разів знизилася швидкість зореутворення, цитує видання Lenta.ru.

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Після цього народження світил відновилося, але проходило набагато повільнішими темпами і сформувало тонкий диск. До своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши дані каталогу SDSS (Sloan Digital Sky Survey).

Галактика може перестати рости навіть тоді, коли у неї залишаються запаси газу для утворення нових зірок. Причиною згасання активності Чумацького Шляху, на думку астрономів, може бути незвичайна динаміка між тонким і товстим дисками.

«Зіркоутворення зводиться до битви між гравітацією та іншими явищами, наприклад, турбулентністю», — сказала астроном Кетрін Алатало з обсерваторії Карнегі в Пасадені, не бере участі у дослідженні.