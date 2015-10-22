Найбільше зображення Чумацького Шляху з'явилося у відкритому доступі
07:13, 22 жовтня 2015Наука та IT
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Унікальне і найбільше на сьогоднішній день астрономічне зображення Чумацького Шляху з'явилося у відкритому доступі в інтернеті.
Фотографія Чумацького Шляху складено з 286 окремих зображень / Фото: Lehrstuhl für Astrophysik, RUB
Для створення унікальної карти вчені з Ruhr-Universitat Bochum скомпілювали п'ятирічні дані спостережень за нашою галактикою, передають РИА Новости. Зображення містить понад 50 тис. нових об'єктів змінної яскравості і складається з 46 млрд пікселів.
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Фотографія Чумацького Шляху складено з 286 окремих зображень. Для пошуку об'єктів на карті розроблена спеціальна система. Зображення розташоване за адресою: http://gds.astro.rub.de.
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