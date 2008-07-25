У світі не залишилося речей, яких би не змогли підробити китайці
09:19, 25 липня 2008Наука та IT
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Бойовий літак? Без проблем!
Копіюють майстри з Піднебесної вже й бойові літаки, пише видання «Комсомольская правда».
Умільці з Піднебесної скопіювали найкращий у світі бойовий літак СУ-2.
Експерти кажуть, сучасна китайська економічна практика базується цілком і повністю на масовому копіюванні. Запобігти такому копіюванню неможливо, наголошують фахівці.
Проблема крадіжки технологій китайцями сьогодні дуже гостра. Інструментом протидії такій практиці могли б стати двосторонні політичні угоди з китайською стороною. Однак досягати таких домовленостей з іншими країнами китайці не бажають.
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