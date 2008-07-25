У світі не залишилося речей, яких би не змогли підробити китайці

Бойовий літак? Без проблем!

Копіюють майстри з Піднебесної вже й бойові літаки, пише видання «Комсомольская правда». Умільці з Піднебесної скопіювали найкращий у світі бойовий літак СУ-2. Експерти кажуть, сучасна китайська економічна практика базується цілком і повністю на масовому копіюванні. Запобігти такому копіюванню неможливо, наголошують фахівці. Проблема крадіжки технологій китайцями сьогодні дуже гостра. Інструментом протидії такій практиці могли б стати двосторонні політичні угоди з китайською стороною. Однак досягати таких домовленостей з іншими країнами китайці не бажають. ICTV

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