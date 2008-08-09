Тимошенко розширила повноваження служб спецзв'язку та захисту інформації

Кабінет міністрів України постановою № 697 від 6 серпня 2008 року доповнив Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, зараз до компетенції Адміністрації Державної служби спецзв’язку та захисту інформації віднесено визначення порядку придбання, перевезення, носіння та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, а також порядку організації служби з охорони об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв’язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту.