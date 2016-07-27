У США опублікували перші результати розслідування смертельної аварії Tesla
06:10, 27 липня 2016Наука та IT
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Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікувала попередній звіт за результатами розслідування смертельної аварії, яка сталася 7 травня, за участю автомобіля Tesla, що рухався в режимі автопілота.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Bloomberg.
Згідно зі звітом, Tesla їхав з перевищенням допустимої швидкості.
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Автомобіль рухався зі швидкістю 119 км/год на відрізку шляху, де максимально дозволена швидкість становить 104,6 км/ч.
У середині липня повідомлялося, що комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) збирається з'ясувати, чи не порушила автокомпанія Tesla закон, змовчавши про смертельну аварію під час продажу інвесторам своїх акцій на $600 млн.
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