У США опублікували перші результати розслідування смертельної аварії Tesla

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Bloomberg.

Згідно зі звітом, Tesla їхав з перевищенням допустимої швидкості.

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Автомобіль рухався зі швидкістю 119 км/год на відрізку шляху, де максимально дозволена швидкість становить 104,6 км/ч.

У середині липня повідомлялося, що комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) збирається з'ясувати, чи не порушила автокомпанія Tesla закон, змовчавши про смертельну аварію під час продажу інвесторам своїх акцій на $600 млн.