Google відстежує користувачів за мобільником

Пошуковець Google 4 лютого запустив в 27 країнах світу сервіс Latitude (у російській версії - "Локатор"), який дозволяє абонентам стільникового зв`язку ділитися з друзями і близькими даними про своє місце перебування.

Latitude прив`язує координати користувачів до карт Google Maps, дає можливість обмінюватися миттєвими повідомленнями, дзвонити і відправляти електронну пошту, клікнувши на ікону із зображенням друга. Крім того, "Локатор" показує, як доїхати до того чи іншого користувача, котрий також ввімкнув сервіс.

"Локатор" не дає точного визначення координатів користувача, але дає орієнтовне уявлення про місце перебування. Він також дозволяє вибирати, з ким користувач хоче ділитися інформацією про своє місце перебування.

Latitude підтримує більшість пристроїв Blackberry, мобільники під управлінням Windows Mobile 5.0, а також більшість смартфонів під управлінням Symbian і багато телефонів, які підтримують Java. Найближчим часом з`явиться підтримка мобільників на Android, а також iPod Touch і iPhone.

Лента.ру