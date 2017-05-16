Хакери вимагають у Disney викуп за викрадений фільм

Невідомі хакери вимагають величезну суму в біткойнах і погрожують почати по частинах викладати в публічний доступ один з іще не показаних у прокаті фільмів компанії Walt Disney. Про це розповів глава студії Боб Айгер, передає Російська служба ВВС.

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Спочатку кіберзлочинці збираються злити в інтернет п'ятихвилинний уривок фільму, а потім будуть публікувати 20-хвилинні частини, поки гроші не виплатять.

Айгер не повідомив, про який фільм іде мова, проте підкреслив, що компанія не має наміру платити викуп.

Американське видання Deadline з посиланням на свої джерела повідомило, що мова може йти про фільм "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки", який виходить в американський прокат 26 травня. Це п'ята частина кіносаги, яка зібрала в світовому прокаті в цілому 3,7 млрд доларів.

За іншою версією, мова про анімаційний фільмі студії Pixar "Тачки 3", який з'явиться в кінотеатрах 16 червня. Дві попередні частини мультфільму принесли творцям більше мільярда доларів.

Як зазначає ВВС, наприкінці квітня жертвою аналогічного злочину хакерів став онлайн-кінотеатр Netflix. Невідомі викрали 10 ще не випущених серій серіалу "Помаранчевий - хіт сезону", і, коли компанія відмовилася платити викуп, опублікували у відкритому доступі.