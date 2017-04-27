Джонні Депп несподівано відвідав "Діснейленд" в образі Джека Горобця (відео)

Голлівудський актор Джонні Депп несподівано відвідав каліфорнійський «Діснейленд» в образі капітана Джека Горобця.

Про це повідомляє Deadline.

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Ідеєю для першого фільму про піратів Карибського моря став популярний диснеївський атракціон. Тепер, за місяць до виходу п'ятої частини франшизи в прокат, Депп наніс візит у «місце, де все почалося», пише видання.

Зустріч з справжнім капітаном Джеком Горобцем привела у захват відвідувачів. Десятки гостей опублікували фото і відео Деппа в соцмережах.

Для артиста це не перший подібний візит в «Діснейленд». Наприклад, він спілкувався з відвідувачами парку в Анахаймі в образі Божевільного Капелюшника з фільмів «Аліса в Країні чудес» і «Аліса в Задзеркаллі».