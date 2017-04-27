Джонні Депп несподівано відвідав "Діснейленд" в образі Джека Горобця (відео)
За місяць до виходу п'ятої частини франшизи в прокат, Депп наніс візит у «місце, де все почалося».
Голлівудський актор Джонні Депп несподівано відвідав каліфорнійський «Діснейленд» в образі капітана Джека Горобця.
Про це повідомляє Deadline.
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Ідеєю для першого фільму про піратів Карибського моря став популярний диснеївський атракціон. Тепер, за місяць до виходу п'ятої частини франшизи в прокат, Депп наніс візит у «місце, де все почалося», пише видання.
Зустріч з справжнім капітаном Джеком Горобцем привела у захват відвідувачів. Десятки гостей опублікували фото і відео Деппа в соцмережах.
Для артиста це не перший подібний візит в «Діснейленд». Наприклад, він спілкувався з відвідувачами парку в Анахаймі в образі Божевільного Капелюшника з фільмів «Аліса в Країні чудес» і «Аліса в Задзеркаллі».
Sick RT @ItsMandizzle: Johnny Depp spent his day at Disneyland surprising guests on Pirates. I could die. pic.twitter.com/4fzVNltzbU— David V⚽️ (@EsBeeDave) April 27, 2017