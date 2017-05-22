У "Волі" розповіли, коли заблокують підсанкційні російські сайти

Один з найбільших українських провайдерів кабельного телебачення та інтернету компанія "Воля" має намір до 1 червня завершити роботи щодо виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, закріпленого президентським указом, які передбачають блокування російських сайтів, які підпали під санкції. Про це повідомила прес-служба компанії.

"Як законослухняна компанія, з 22 травня ми починаємо заходи з обмеження доступу до веб-сайтів, перерахованих в указі. Технічні роботи будуть завершені до 1 червня", - йдеться у повідомленні.

Компанія порадила своїм абонентам оновити в їхніх особистих кабінетах на сайті "Волі" свої електронні адреси, у разі якщо вони були зареєстровані на заборонених ресурсах (mail.ru, yandex).

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Як повідомляв УНІАН, найбільші мобільні оператори Київстар, МТС Україна (бренд Vodafone) і lifecell, а також оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" ще минулого тижня почали роботи з блокування санкційних російських сайтів. При цьому компанії не уточнили, коли ці роботи будуть завершені.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту "1С". Доступ до російських соціальних мереж буде обмежено у зв'язку з блокуванням всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. Під дію санкцій підпадають сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.

За оцінками голови Інтернет асоціації України Олександра Федієнка, оператори не зможуть швидко заблокувати зазначені ресурси, оскільки це складна процедура, що потребує великих фінансових витрат.