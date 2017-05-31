Удар астероїда змусив супутник Сатурна обертатися "на боці" - вчені

Вчені місії Cassini заявили про те, що стародавнє зіткнення з астероїдом змусило супутник Сатурна Енцелад "перекинутися" на бік. Як повідомляється на сайті NASA, дослідники виявили, що вісь обертання супутника була переорієнтована через зіткнення з іншим небесним тілом в далекому минулому.

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На думку дослідників, вісь обертання Енцелади була повернена на 55 градусів, пише ZN.UA.

Дослідники виявили мережу басейнів і каналів, які можуть виявитися залишками колишнього екватора і полюсів. Крім того, вчені припускають, що "тигрові смуги" на південному полюсі Енцелади є наслідком внутрішніх процесів, а зіткнення з астероїдом, який "прорізав" їх.

Космічна станція Cassini-Huygens, вартістю понад трьох мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана. Cassini названо на честь італійського вченого Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні) також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, коли-небудь запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків високої якості в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонд Huygens (European Space Agency). Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, що досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.