"Це мій голос!": Трамп відреагував на заклики припинити писати в Twitter

Американський президент Дональд Трамп, незважаючи на заклики припинити свою діяльність в соціальних мережах, продовжить публікувати записи в Twitter.

Про це він сказав під час спілкування з журналістом The New York Times Magazine Марком Лейбовичем.

"Це мій голос!", – пояснив Трамп.

Журналіст, у свою чергу, зазначив, що часом він знаходить твіти президента "більш змістовними, ніж брифінги Білого дому".

13 червня член Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Майк Квіглі зареєстрував проект закону, який передбачає зберігання постів Трампа в соціальних мережах в Національному архіві.

17 червня команда сатиричного шоу The Daily Show відкрила в Нью-Йорку бібліотеку твітів президента США.

Пізніше на президента США обрушився шквал критики після того, як він у своєму Twitter назвав Міку Бжезінські і Джо Скарборо, що є ведучими популярної програми новин MSNBC. Першу президент, зокрема, назвав "божевільною", а другого – "психопатом".

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Американська газета New York Post опублікувала статтю, що вийшла під заголовком "Про "твіти" Трампа". Її текст складається з трьох слів і говорить: "Зупинись. Просто зупинись".