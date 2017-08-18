До Землі почав наближатися найбільший із часу спостережень астероїд

До Землі наближається найбільший астероїд з часів початку систематичних спостережень НАСА за потенційно небезпечними навколопланетними об'єктами (кінець 1980-х років). Про це повідомляється на сайті американського космічного агентства.

Об'єкт (3122) Флоренс виявиться на мінімальному віддаленні від планети (сім мільйонів кілометрів або 18 відстаней між Землею і Місяцем) 1 вересня 2017 року. У діаметрі він досягає п'яти кілометрів.

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«Багато відомих астероїдів підходили ближче до Землі, ніж Флоренс 1 вересня, але всі вони були менше, — сказав Пол Ходас із Центру досліджень навколоземних об'єктів НАСА. Флоренс — найбільший астероїд, який підійде до Землі так близько з введенням програми НАСА по виявленню і відстежуванню навколоземних астероїдів».

(3122) Флоренс не представляє небезпеки для Землі. Раніше об'єкт зближувався з планетою в 1890 році. Астероїд, відкритий в 1981 році. У 2017 році його можна буде спостерігати в кінці серпня і початку вересня за допомогою телескопа в сузір'ях Південної Риби, Козерога, Водолія і Дельфіна.