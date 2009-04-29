Що може бути надійніше за Microsoft Windows?

Європейська дослідницька рада (European Research Council) виділила грант у розмірі 2,5 мільйонів євро розробникам Unix-подібної операційної системи Minix, повідомляє IDG News.

Операційна система Minix створюється в Амстердамському вільному університеті (Vrije Universiteit Amsterdam). Вона позиціонується як безпечніше і надійніше рішення, ніж Microsoft Windows, а також системи на базі ядра Linux.

Над Minix в університеті працюють три дослідники і два програмісти. Одержаний грант забезпечить фінансування цієї групи мінімум протягом п`яти років.

В основі нової версії Minix лежить концепція мікроядер. Вона передбачає, що операційна система складатиметься з кількох компонентів, які діють незалежно один від одного. У разі виникнення помилки в одному з компонентів, він буде блокований, але це ніяк не вплине на роботу решти системи.

Minix є однією із найстаріших операційних систем. Її перша версія з`явилася близько 20 років тому. Вона послужила прототипом для багатьох операційних систем на базі ядра Linux.

Лента.ру