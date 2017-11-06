В Apple попередили про можливе вигорання дисплеїв iPhone X

Дисплей смартфона iPhone X може піддаватися "вигоранню", а також зазнавати "інших візуальних змін". Про це повідомляє Mashable з посиланням на документ, опублікований техпідтримкою Apple.

У компанії відзначили, що користувачі можуть помітити "вигорання та деякі інші візуальні зміни" на екрані смартфона. "Вигорання" - це дефект, коли на екрані залишаються сліди старих зображень після появи нових. Такий ефект виникає після того, як на екрані довгий час відкрито висококонтрасне зображення.

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Зі схожою проблемою раніше також стикалися користувачі смартфонів Pixel 2 XL від компанії Google, які, як і iPhone X, обладнані OLED-дисплеями.

Як зазначає Mashable, той факт, що Apple готує користувачів iPhone X до подібного дефекту заздалегідь, говорить про те, що він може стати досить поширеною проблемою.

Як повідомляв УНІАН, у всіх магазинах Apple Store у світі в п'ятницю, 3 листопада, стартували продажі ювілейного iPhone X. У Сіднеї, Москві, Токіо, Гонконзі, Нью-Йорку та інших великих містах бажаючі першими отримати нові пристрої вишикувалися в черзі ще напередодні.