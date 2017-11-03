Старт продажів iPhone X у світі: фото щасливих перших покупців

У всіх магазинах Apple Store у світі в п'ятницю, 3 листопада, стартують продажі ювілейного iPhone X. В Сіднеї, Москві, Токіо, Гонконзі, Нью-Йорку та інших великих містах бажаючі першими отримати нові пристрої вишикувалися в чергу ще напередодні.

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Нові пристрої оснащені технологією розпізнавання осіб Face ID, великим 5,8-дюймовим OLED дисплеєм із високою роздільною здатністю, 12-мегапіксельною з подвійною оптичною стабілізацією і 7-мегапіксельною фронтальною камерами, на пристроях відсутня кнопка «додому». Вартість нового iPhone в офіційному інтернет-магазині Apple починається від $999, за смартфон з пам'яттю 64 Гб і від $1,149 тис., за пристрій з пам'яттю 256 Гб.