У США вчені виростили рослини-лампочки (відео)

Вчені з Массачусетського технологічного інституту створили рослини, які вміють світитися в темряві. Світло від них настільки яскравий, що вони цілком можуть замінити настільну лампу.

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Для створення таких рослин вчені прищепили капусті, крес-салату і шпинату люцеферазу – фермент, який змушує світитися світлячків.

Спочатку дослідникам вдалося отримати рослини, які світяться 45 хвилин. Але потім тривалість процесу вдалося збільшити майже до трьох годин, пише NYP.

Особливо сильну хімічну реакцію дав салат – його яскравість можна порівняти з яскравістю світлодіода, передає "Факти".

Робота перебуває в початковій стадії, однак вчені сподіваються, що коли-небудь подібні рослини зможуть освітлювати цілі кімнати і навіть вулиці.