З квітня можна змінити рингтон в автомобілі

У квітні цього року в США почнеться продаж незвичного пристрою, який дає змогу змінювати звук штатного автомобільного сигналу на будь-яку іншу мелодію. Дебют цього пристосування під назвою Horntones FX-550 відбувся в січні в рамках виставки споживчої електроніки CES-2007.

Horntones FX-550 інтегрується в штатну проводку автомобіля, і дозволяє водієві вибирати будь-який сигнал з уже закладених у пам`ять пристрою, а також "закачувати" власні мелодії за допомогою USB-"флешки". Крім того, пристрій забезпечений невеликим дисплеєм, набором кнопок для вибору сигналу, і навіть регулятором гучності.

Вартість Horntones FX-550 становитиме 149 доларів 99 центів. Попередні замовлення на цей пристрій приймаються на сайті компанії-виробника з 15 лютого.

Автолента.ру