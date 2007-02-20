Maserati готує прем`єру нового купе (фото)

Компанія Maserati розповсюдила перші офіційні фотографії свого нового купе, яке отримало назву GT Coupe. Прем`єра цього автомобіля відбудеться у березні, на автошоу в Женеві, а його ім`я розшифровується як GranTurismo Coupe – так само називався перший дорожній автомобіль цієї марки, що з`явився у 1947 році.

Нове купе побудоване на вкороченій платформі седана Quattroporte, а його дизайн, розробкою якого займалася студія Pininfarina, виконаний у загальному з седаном стилі. У GT Coupe схожа форма решітки радіатора, вузькі витягнуті фари і дуже довгий капот. Ззаду новинка трохи нагадує автомобілі Aston Martin, але при цьому виглядає цілком оригінально і навіть агресивно.

Мотор для GT Coupe передбачений один - це 400-сильний V8 об`ємом 4,2 літра, запозичений у седана. Разом з ним працюватиме новий "автомат" ZF з можливістю ручного перемикання передач. Не виключено також, що пізніше з`явиться версія і з роботизованою КПП Cambiocorsa.

Більш потужна модифікація, яка отримає новітній 450-сильний V8 об`ємом 4,7 літра, називатиметься GranSport і, можливо, матиме трохи інший дизайн кузова. Крім того, на тому ж шасі потім побудують ще і купе-кабріолет, який носитиме ім`я Spyder. Поява цієї машини запланована на 2008 рік.

Лента.ру