В УНІАН відбудеться прес-конференція ”Kyiv automotive show 2007” (трансляція на 5 каналі)

22 лютого о 16-30 в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція Другої виставки офіційних автомобільних імпортерів і дилерів KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007". Учасники: Олег Назаренко - генеральний директор ВААІД; Станіслав Щербіна - віце-президент ВААІД; Олена Карп - генеральний директор ТОВ "ВААІД-експо (вул .Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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