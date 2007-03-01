Пакистан починає масштабну програму самозабезпечення ураном

Пакистанський уряд виділяє $600 мільйонів на масштабну програму з дослідження і розробки родовищ урану, щоб забезпечити паливом атомні електростанції. Про це повідомляє пакистанська преса з посиланням на високопоставлені джерела.

Згідно з цією інформацією, в центральній частині пакистанської провінції Пенджаб давно були виявлені ознаки урану, проте ці поклади вважалися досить бідними. Проте в Ісламабаді вважають, що в разі застосування найсучасніших технологій видобутку тут можна одержувати певну кількість якісного урану.

Як повідомило джерело журналістам, рішення Пакистану розвивати урановий сектор - вимушене, оскільки, за його словами, "ніхто з розвинених країн не демонструє готовності постачати необхідну кількість палива для пакистанських реакторів".

За даними преси, Ісламабад також починає роботи з пошуку і розвідки нових уранових родовищ.

Пакистан, чия економіка, зростаючи, відчуває брак електроенергії, має намір на 2030 рік ввести в дію декілька нових реакторів - за допомогою фахівців з КНР. Ісламабад розраховує, що національний уран дозволить забезпечувати значну частину палива для цих АЕС.

РІА "Новости"