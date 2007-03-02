Італійська машина перемеле київський фільтрат за три роки

На полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області запущено в дослідну експлуатацію установку з очищення фільтрату італійської фірми «УОММ» з отриманням сухого осаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, установка знешкодить фільтрат протягом найближчих трьох років.

Будівництво відповідного цеху велось протягом року, вартість першої черги - 69 млн. 153 тис. грн.

За словами заступника голови КМДА Сергія ЗІМІНА, крім будівництва цеху з очистки фільтрату загальною потужність 400 куб. м. на добу або 16,67 куб. м на годину, було проведено реконструкцію інженерних мереж, споруджено технологічну котельню, трансформаторну підстанцію, дві станції перекачки фільтрату, контрольно-пропускний пункт, вагову з застосування програмного забезпечення для контролю за ввозом твердих побутових відходів.

С.ЗІМІН запевнив, що згідно з вимогами чинного законодавства, проект пройшов експертизи державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та Держпожежнагляду України. Усі висновки позитивні.

Обладнання італійської фірми «УОММ», що є найбільш прогресивним у сфері очистки фільтрату, було відібрано на тендерних засадах, воно має необхідні міжнародні сертифікати і успішно експлуатується в багатьох країнах світу.

Вперше обладнання італійської фірми «УОММ» було впроваджено У 1985 році, сьогодні воно працює в 13 країнах світу.

Утворений сухий залишок герметично упаковується і за досвідом іноземних держав використовується для виробництва будівельних матеріалів, у сільському господарстві.

Промислова експлуатація цеху з очистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів № 5 забезпечить необхідну санітарно-екологічну обстановку в районі полігону та зніме соціальну напругу в цьому регіоні.