У США почалися випробування мережецентричного бомбардувальника

Американський авіабудівний концерн Boeing почав льотні випробування модернізованого дальнього стратегічного бомбардувальника B-1B Lancer з новим цифровим устаткуванням, повідомляє Лента.ру. Перший політ B-1 FIDL (Fully Integrated Data Link) з високошвидкісною лінією передачі даних Link-16, відбувся 4 червня 2010 року на авіабазі ВПС США Едвардс у Каліфорнії і тривав чотири години.

Завдяки Link-16 модернізовані B-1B можуть бути інтегровані в єдину інформаційну мережу Пентагону і стати учасниками мережецентричних бойових операцій, під час яких відбувається швидкий обмін оперативною інформацією між різними військовими підрозділами. Нині на озброєнні ВВС США перебувають 66 бомбардувальників B-1B. За планами Пентагону, всі вони будуть модернізовані до версії FIDL.

Раніше стало відомо, що ВВС США ухвалили подовжити термін служби B-1B до 2040 року. Таке рішення було ухвалене з огляду на відмову Пентагону від програми розробки дальнього бомбардувальника нового покоління. Крім того, B-1B регулярно проходили модернізацію і їх технічний стан не викликає у військових сумнівів.