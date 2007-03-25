Франція розсекретила дані про НЛО

Франція стала першою країною в світі, яка помістила в інтернеті архівну інформацію про непізнані літаючі об`єкти.

Серед опублікованих матеріалів - поліцейські рапорти, фотографії, свідчення очевидців і карти, за допомогою яких учені намагаються логічно пояснити виникнення загадкових об`єктів у небі. Всього біля 10 тисяч документів.

Інформація настільки зацікавила користувачів, що на сайті виникли проблеми з доступом.

Фахівці Національного космічного агентства кажуть, що дали повне пояснення лише 9% зареєстрованих випадків спостереження НЛО, про які було повідомлено за останні півстоліття.

Майже чверть таких випадків поясненню не підлягають, незважаючи на неабиякий об`єм даних і надійність свідків.

У Національному космічному агентстві кажуть, що зважилися на публікацію матеріалів про НЛО з кількох причин. По-перше, щоб привернути увагу наукового співтовариства до нерозгаданих загадок, а по-друге, щоб розвіяти ореол секретності, що примушує багатьох людей думати, що від них щось приховують.

За словами глави підрозділу агентства, який спеціалізується на НЛО, Жака Патене, публікації підлягає вся інформація, окрім імен очевидців, які бачили НЛО, і даних про їх психічне здоров`я.

НЛО завжди викликали великий інтерес і нерідко ставали приводом для виникнення теорій змови.

Втім, Жак Патене говорить, що такі повідомлення слід диференціювати. "Очевидно, що історії, на зразок розказаної пані, яка нібито бачила НЛО у вигляді літаючого рулону туалетного паперу, не заслуговують на розслідування", - говорить він.

При цьому Патене упевнений, що до багатьох інших випадків, коли НЛО бачили тисячі чоловік по всій Франції або коли їх засікали радари, потрібно поставитися вельми серйозно.

До Національного космічного агентства щорічно надходить від 50 до 100 повідомлень про НЛО, як правило заздалегідь зареєстрованих поліцією. У 10% випадків на місце події виїжджають експерти.

Бі-бі-сі