Американський мільярдер вийшов на орбіту (фото)

Космічний корабель "Союз ТМА-10" успішно пристикувався сьогодні до Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомляє радіостанція "Маяк".

"Союз" доставив на МКС екіпаж 15-ої основної експедиції. У його складі росіяни Федір Юрчихін і Олег Котов, яким належить пропрацювати на орбіті півроку, а також п`ятий в історії космічний турист - американець угорського походження Чарльз Симоні. Останній здійснить декілька наукових експериментів і повернеться на Землю через 10 днів разом з космонавтами, які працюють на орбіті з вересня 2006р. Михайлом Тюріним і Майклом Лопес-Алегріа.

Ч.Симоні - 58-річний мільярдер і доктор інформатики. Бізнесмен, за його словами, з дитинства цікавився космонавтикою і мріяв про небо. Ч.Симоні опанував мистецтво пілотування літаків і вертольотів і налітав більше 2 тис. годин. Він проведе на МКС ряд наукових досліджень для європейського і японського космічних агентств.

Перебування Ф.Юрчихіна і О.Котова на орбіті триватиме 187 діб.

РБК