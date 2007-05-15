Витрати на створення кінотеатру IMAX у середньому вищі 3 млн. дол.

Перший в Україні кінотеатр IMAX відкриється в ТРЦ «Блокбастер» у грудні 2007 року. Про це УНІАН повідомили в компанії IMAX.

Як зазначається в повідомленні, зараз ведуться роботи зі створення нового комплексу розваг «Блокбастер» на Петрівці, в якому за участю кінокомпанії «Тріумф» відкриється кінотеатр IMAX. У кінотеатрі демонструватимуться голлівудські блокбастери з новою якістю зображення й звуку IMAX, а також освітні та розважальні документальні фільми IMAX як у форматі IMAX 2D, так і IMAX 3D.

Витрати на створення кінотеатру IMAX у середньому зазвичай вищі 3 млн. дол., не враховуючи вартості землі, й, залежно від ринку, оператори розраховують окупити свої інвестиції протягом трьох років.

Серед хітів минулих років у форматі IMAX DMR можна відзначити наступні фільми: «Матриця: Революція», третя й четверта частини фільмів про Гарі Поттера, «Бетман: Початок», «Людина-павук-2», «Повернення Супермена», «300 Спартанців». Зараз у релізі знаходиться «Людина-павук-3», а в липні 2007 р. до виходу готується фільм «Гарі Поттер і Орден Фенікса», 20 хвилин якого демонструватиметься у форматі IMAX 3D.

За даними компанії, відкриття другого кінотеатру IMAX в Україні заплановане також спільно з кінокомпанією «Тріумф», місце ще не визначено.

Довідка УНІАН. Корпорація IMAX, заснована в 1967 р., один зі світових лідерів у галузі індустрії розваг. Спеціалізація IMAX - створення й розповсюдження широкоформатних картин за допомогою запатентованих технологій IMAX®, IMAX® 3D і IMAX DMR® . В основі IMAX DMR лежить технологія, що дозволяє перетворювати будь-який 35-мм фільм у формат IMAX із унікальною якістю зображення та звуку. За даними на 30 вересня 2006 р., мережа IMAX складається з 280 кінотеатрів у 40 країнах світу.