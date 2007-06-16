Американка побила рекорд перебування жінки в космосі

Астронавт НАСА Суніта ВІЛЬЯМС побила попередній рекорд за тривалістю перебування жінки в космосі, вона провела понад 188 днів і чотири години на орбіті, повідомила прес-служба НАСА.

"Попередній рекорд, який побила С.ВІЛЬЯМС о 01.47 в суботу за часом східного узбережжя США, було встановлено Шеннон ЛЮСІД під час польоту на станцію "Мир" в 1996 році", - йдеться в повідомленні.

С.ВІЛЬЯМС прибула на МКС як бортінженер в грудні 2006 року і мала повернутися дещо раніше, але через затримку польоту шаттла "Атлантіс" їй довелося затриматися на станції.

Тепер рекордсменку змінить Клейтон АНДЕРСОН, який прибув на МКС на шаттлі "Атлантіс". Повернення ж К.АНДЕРСОНА планується під час польоту шаттла "Діскавері", наміченого на кінець жовтня 2007 року.