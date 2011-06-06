Міліція провела операцію "Інтелект"

У Житомирі в рамках оперативно-профілактичної операції „Інтелект„ виявлено підпільний цех із виготовлення контрафактних компактних дисків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності УДСБЕЗ УМВС Анатолій КОРЧЕМЛЮК.

За його словами, окрім того, у ході спецоперації в Баранівському районі правоохоронці викрили приватного підприємця, яка „незаконно відтворювала та використовувала комп’ютерні програми, внаслідок чого компанії – правовласнику заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 64 тисяч гривень» .

"Під час операції увага правоохоронців зосереджена на перевірці дотримання вимог законодавства як суб’єктами господарювання, котрі займаються ввезенням і тиражуванням аудіовізуальної продукції, виробництвом та реалізацією комп’ютерної техніки, так і об’єктами торгівлі ними - пунктами відеопрокату, кінотеатрами, комп’ютерними клубами тощо", - сказав правоохоронець.

Загалом лише за 6 днів проведення операції вилучено контрафактної продукції на суму близько 80 тисяч гривень. За виявленими фактами порушено 5 кримінальних справ.