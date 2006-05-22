Toyota - найбільший світовий автовиробник

Японський концерн Toyota планує побудувати до 2010 року 10 нових заводів і стати найбільшим в світі автовиробником, обігнавши за обсягами випуску легкових машин свого головного конкурента - американську компанію General Motors.

Як пише газета "Йоміурі", за цей період Toyota має збільшити випуск на 3 мільйони машин. Кількість складальних заводів у різних країнах світу, збільшиться за цей же час з 31 до 41.

У 2005 році на п`ятьох своїх заводах в Північній Америці Toyota виготовила близько 1,56 мільйонів автомобілів. Нинішнього року буде завершене спорудження нового заводу в штаті Техас, а до 2008 року - в Канаді. У 2009 році знову в Техасі буде збудовано ще одне складальне підприємство концерну.

У Європі не знижується попит на малолітражки, які споживають мало палива і не забруднюють довкілля. Тому до 2010 року у Франції буде побудований ще один завод, де стануть випускати економічний автомобіль "Яріс".

У китайській провінції Гуаньчжоу в 2006 і 2009 роках Toyota побудує два заводи, довівши обсяги продажів у цій країні до 1 мільйона машин на рік, переважно малогабаритних "Королл". По одному заводові з`явиться в Таїланді і Індії - в 2007 і 2010 роках відповідно.

В рамках плану просування на європейський ринок Toyota має намір вже в 2007 році добудувати складальний завод під Санкт-Петербургом, пише "Йоміурі".

Лента.ру