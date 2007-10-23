Microsoft погодився виконати рішення Єврокомісії від 2004 року

погодився виконати рішення Єврокомісії від 2004 року про демонополізацію ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС.

“Це день перемоги для споживачів... Ми говоримо про споживачів в усьому світі”, - сказала вона.

За її словами, Microsoft, зокрема, погодився надавати технічну документацію для розробників програмного забезпечення за одноразову плату в розмірі 10 тис. євро, а також знизити оплату за світові ліцензії та патенти для розробників програмного забезпечення сумісного з програмним забезпеченням Microsoft з 5,95% до 0,4% від доходів з продажу такого програмного забезпечення.

“Основні питання, що стосуються відповідності вимогам антимонопольного законодавства вирішені”, - сказала комісар.

Як повідомляв УНІАН, у 2004 році Єврокомісія зобов’язала Microsoft відкрити доступ до інформації про сумісність Windows з іншим програмним забезпеченням та про постачання Windows без програвача Windows Media Player. 7 червня 2004 року Microsoft оскаржила це рішення в Європейському суді першої інстанції.

17 вересня цього року суд першої інстанції ЄС підтвердив правоту Єврокомісії і зберіг накладений на Microsoft штраф у 497 млн. євро за зловживання монопольним становищем на ринку.