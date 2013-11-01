Продажі нового планшета iPad Air починаються в 39 країнах "першої хвилі"

Компанія Apple представила нове, п'яте покоління свого 9,7-дюймового планшета iPad, який отримав назву iPad Air, минулого тижня. У iPad Air скло сенсорного екрану замінено на плівку GF2, яка дозволила довести товщину пристрою до 7,5 мм замість 9,4 мм у минулої моделі, а вагу - до 453 грамів замість 652 грамів, пише Digit.ru.

Новий iPad Air наближений дизайном до iPad mini - площа рамки навколо екрану стала тоншою на 43%, що також створює відчуття компактності.

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Планшет також отримав швидкий 64-бітний процесор A7, який вже використовується в iPhone 5S, і п'ятимегапіксельну основну камеру. Час автономної роботи iPad Air становить близько 10 годин. Пристрої будуть доступні в біло-сріблястому і темно-сірому корпусах - в золотистому кольорі, як iPhone 5S, компанія їх випускати не планує. Традиційно планшет буде доступний в модифікаціях від 16 до 128 Гбайт вбудованої пам'яті, тільки з підтримкою Wi-Fi або з модулями Wi-Fi і 3G.

З 1 листопада продажі iPad Air почнуться в США (включаючи Пуерто-Ріко), Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канаді, Хорватії, на Кіпрі, в Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейні, Литві, Люксембурзі, Македонії, Чорногорії, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Сингапурі, Словаччині, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великобританії. У Китаї, включаючи Гонконг і Макао, спочатку будуть доступні лише моделі з підтримкою Wi-Fi.

У США вартість iPad Air з Wi-Fi складе від 499 до 799 доларів, а з 3G-модулем - від 629 до 929 доларів залежно від обсягу пам'яті.

У Європі ціни різняться - наприклад, у Німеччині модель з Wi-Fi коштує 479-749 євро, а з 4G - від 599 до 869 євро, в той час як у Франції аналогічні планшети обійдуться в 489-765 і 609-885 євро відповідно. У Великобританії пристрій коштує 399-639 фунтів за модифікацію з Wi-Fi і 499-739 фунтів - з 4G.

У Китаї Wi-Fi-моделі обійдуться покупцям в 3,6-5,7 тисячі юанів (від 590 до 933 доларів).