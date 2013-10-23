Apple представила планшет iPad Air

Новий iPad зберіг 9,7-дюймовий екран, але став на 1,9 міліметра тонше і на 28 відсотків легшим, ніж апарати минулих поколінь, повідомляє Лента.ру.

Планшет має назву iPad Air. Всі 9,7-дюймові планшети, які Apple випускала до цього, називалися просто «iPad» (планшет другого покоління, що вийшов в 2011 році, - iPad 2).

Зовні пристрій схожий на iPad mini - 7,9-дюймовий планшет, представлений Apple восени 2012 року.

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У iPad Air, як і в iPhone 5s, використовується 64-розрядний процесор Apple A7, сполучений з співпроцесором M7, який відповідає за обробку даних з датчиків руху.

Планшет працює у вісім разів швидше, ніж перший iPad 2010 року, заявила Apple. Продуктивність графіки, за словами представників компанії, зросла до 72 разів.

Планшет буде коштувати від 499 доларів за версію з Wi - Fi і від 629 доларів США за версію з стільниковим модулем. Він буде поставлятися в двох кольорах: чорному і сріблястому.

iPad Air надійде в продаж 1 листопада в більш, ніж 40 країнах.