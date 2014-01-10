Посол США нагадав світу, що перший ступінь запущеної вчора ракети зроблено в Україні

Про це він написав у Твіттер, відповівши на привітання голови МЗС Швеції Карла Більдта з запуском перших литовських супутників.

"На американській ракеті з першим ступенем з України. Це Східне партнерство!", - написав Пайєтт.

Пізніше, спілкуючись з іншими користувачами, посол США знову нагадав, що один зі ступенів ракети-носія Antares походить з України.

"Чи знали Ви, що перший ступінь цієї ракети походить з Южного у Дніпропетровську. Американсько-українська технологічна співпраця у дії...", - сказав Пайєтт.

Нагадаємо, вчора у США за допомогою ракети-носія Antares запустили до Міжнародної космічної станції новий вантажний корабель Cygnus, а також 33 малі супутники.