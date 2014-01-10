Посол США нагадав світу, що перший ступінь запущеної вчора ракети зроблено в Україні
14:11, 10 січня 2014Наука та IT
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Посол США Джефрі Пайєтт заявив що американська ракета-носій з українським ступенем - це і є Східне партнерство
Запуск ракети-носія Antares / Фото: Reuters
Про це він написав у Твіттер, відповівши на привітання голови МЗС Швеції Карла Більдта з запуском перших литовських супутників.
"На американській ракеті з першим ступенем з України. Це Східне партнерство!", - написав Пайєтт.
Пізніше, спілкуючись з іншими користувачами, посол США знову нагадав, що один зі ступенів ракети-носія Antares походить з України.
"Чи знали Ви, що перший ступінь цієї ракети походить з Южного у Дніпропетровську. Американсько-українська технологічна співпраця у дії...", - сказав Пайєтт.
Нагадаємо, вчора у США за допомогою ракети-носія Antares запустили до Міжнародної космічної станції новий вантажний корабель Cygnus, а також 33 малі супутники.
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