До МКС запущений новий вантажний корабель Cygnus

Як пише "Газета.Ru" з посиланням на NASA, корабель був запущений за допомогою ракети-носія Antares з космодрому NASA на острові Уоллопс (на сході США). Cygnus буде пристикований до МКС 12 січня.

Корабель повинен доставити на борт МКС майже 1,3 т вантажу, у тому числі 33 малих супутники, які планується запустити з МКС в 2014 році.

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Спочатку старт корабля Cygnus був запланований на 19 грудня, але через поломки насоса терморегуляції його відклали.

Це другий політ корабля Cygnus до МКС, перший був здійснений у вересні 2013 року.