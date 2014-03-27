ІА УНІАН запустило мобільний додаток для iPhone

18:31, 27 березня 2014
Наука та IT
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24 березня Інформаційне агентство УНІАН запустило мобільний додаток для iPhone. 

Мобільний додаток УНІАН

Мобільний додаток найкращим чином оптимізований під можливості смартфону, і дає користувачам змогу швидко і легко отримувати найважливіші новини політики, економіки, спорту та науки. Також додаток надає доступ до перегляду думок експертів та аналітичних публікацій від провідного інформаційного агентства країни.

Додаток працює на платформі iOS, і вже доступний для завантаження в AppStore

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