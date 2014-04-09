Смарт-годинник від Apple може з‘явитися у продажу вже влітку

Новий гаджет від Apple у вигляді смарт-годинника iWatch надійде в продаж у третьому кварталі 2014 року. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на 9to5mac.

Замовлення на виготовлення 65 мільйонів iWatch отримала тайванська компанія Quanta Computer, яка зобов'язалася поставити першу партію вже до липня.

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iWatch буде створений в тренді фітнес-гаджетів: стежитиме за пульсом, тиском крові та іншими параметрами організму. Крім того смарт-годинник дозволить більш швидко користуватися функціями смартфона, наприклад, відповідати на дзвінки або переглядати погоду.

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Також в гаджет може бути вмонтований датчик ультрафіолетового випромінювання, наявність якого стане вагомою перевагою у рекламній кампанії, яка буде розгорнута в пік відпускного сезону.

Раніше на YouTube з'явився 10-секундний ролик, що демонструє можливий зовнішній вигляд і можливості iWatch.