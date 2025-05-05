Тимчасове зростання льодовика не означає стабілізацію – глобальні ризики зберігаються, попереджають науковці.

Між 2021 і 2023 роками Антарктичний льодовиковий щит уперше за десятиліття збільшив масу – на понад 107 Гт/рік. Це розворот багаторічної тенденції втрати льоду, яка прискорювалася останні 20 років, особливо в Західній Антарктиді та Східному регіоні WL-QML (Земля Вілкса – Земля королеви Мері), пише Daily Galaxy.

Причина – аномально високі опади, що поповнили масу льодовика. Дані місій GRACE і GRACE-FO фіксують чітке зменшення внеску Антарктиди у підвищення рівня моря: з +0,39 мм/рік (2011–2020) до -0,30 мм/рік (2021–2023).

Водночас дослідники застерігають: льодовики Тоттен, Московський, Денман і Вінсеннес-Бей залишаються критично вразливими. Їхній повний розпад може підняти рівень океану на понад 7 метрів.

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Тимчасове зростання льодовика не означає стабілізацію – глобальні ризики зберігаються, і динаміка крижаного щита надалі потребує ретельного моніторингу.

Як повідомляв УНІАН, раніше нове дослідження показало, що єдине місце в Арктиці, де лід зберігається цілий рік - навіть коли наша планета нагрівається, - зникне швидше, ніж прогнозувалося раніше. І це може мати наслідки для всієї екосистеми.

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