Досі вчені не могли зрозуміти, як генетика надає котам саме рудого забарвлення.

Вчені розкрили таємницю ДНК, яка дала рудим котам, особливо самцям, їхній примітний колір.

Вони виявили, що у рудих котів немає частини генетичного коду, а це означає, що клітини, які відповідають за тон шкіри, очей і шерсті, виробляють світліші кольори, пише BBC. Вчені сподіваються, що розв'язання головоломки також допоможе пролити світло на те, чи схильні руді кішки до підвищеного ризику певних захворювань.

Десятиліттями було відомо, що саме генетика надає рудим смугастим кішкам їхнього відмітного забарвлення, але до сих пір вчені не могли зрозуміти, де саме в генетичному коді це відбувається. Дві групи вчених з Університету Кюсю в Японії і Стенфордського університету в США тепер розкрили таємницю в одночасних роботах.

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Групи вчених виявили, що в клітинах, відповідальних за колір шкіри, волосяних фолікулів і очей кішки - меланоцитах, - один ген, ARHGAP36, був набагато активніший. Гени складаються з фрагментів ДНК, які дають інструкції клітинам кішки, як і інших живих істот, про те, як функціонувати. Порівнюючи ДНК десятків кішок із рудою шерстю і без неї, вони виявили, що у кішок із рудим забарвленням у цьому гені ARHGAP36 була відсутня ділянка коду ДНК. Без цієї ДНК активність ARHGAP36 не пригнічується, тобто він більш активний. Вчені вважають, що ген інструктує ці меланоцити виробляти більш світлий пігмент.

Протягом десятиліть учені спостерігали, що кішки з повністю рудим забарвленням з набагато більшою ймовірністю є самцями. Це узгоджується з тим фактом, що ген знаходиться на X-хромосомі.

Хромосоми - це більші ділянки ДНК, і в котів, як і в інших ссавців, є X- і Y-хромосоми, які несуть різну кількість генів.

Оскільки це ген тільки на X-хромосомі, який у цьому випадку контролює вироблення пігменту, то одного відсутнього фрагмента ДНК достатньо, щоб зробити кота повністю рудим.

Для порівняння, у самок кішок дві X-хромосоми, тому ДНК має бути відсутня в обох хромосомах, щоб збільшити вироблення світлішого пігменту однаковою мірою - це означає, що змішане забарвлення є більш імовірним.

"Руді та чорні плями утворюються, тому що на ранній стадії розвитку одна X-хромосома в кожній клітині випадковим чином відключається. У міру поділу клітин створюються області з різними активними генами забарвлення шерсті, що призводить до появи окремих плям", - пояснив професор Хіроюкі Сасакі, генетик з Університету Кюсю.

Інші новини про тварин

Нещодавно вчені відкрили дивовижний факт про те, чи розуміють кішки людську мову. Згідно з одним з експериментів, кішки були здатні формувати асоціації слово-зображення швидше, ніж 14-місячні людські немовлята.

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