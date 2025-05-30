Експеримент, проведений на мишах, до певної міри підтвердився дослідженням людських клітин.

Якщо ви маєте досвід боротьби із зайвою вагою, вам напевно знайома проблема повернення додаткових кілограмів за кілька місяців чи навіть тижнів після того, як ви їх позбулися. Нове наукове дослідження, здається, знайшло відповідь, чому так відбувається, повідомляє Fox News.

Зазначається, що команда швейцарських вчених спробувала з’ясувати, чи можна пояснити повторний набір ваги так званою метаболічною пам'яттю: прагненням організму повернутися до свого попереднього стану ожиріння.

Дослідники проаналізували хімічні маркери на жирових клітинах мишей, яких годували їжею з високим вмістом жирів. Далі, коли мишей годували лише стандартним кормом, дослідники проаналізували їхню жирову тканину після того, як вони схудли.

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З’ясувалося, що у мишей, які споживали забагато жирів, продовжувалися нездорові зміни в метаболізмі навіть після втрати ваги, включно із проблемами у регуляції метаболізму цукру, більшою кількістю запалень та аномальним накопиченням жиру, порівняно з мишами із контрольної групи, які харчувалися умовно здоровою їжею.

Крім того, коли обидві групи мишей знову посадили на жирну дієту, тварини, які раніше вже страждали на ожиріння, почали набирати вагу швидше, ніж миші з контрольної групи.

Дослідники також проаналізували жирові тканини людей, які страждали на ожиріння в минулому, порівнюючи їх з жировими клітинами людей, які не мали в анамнезі ожиріння.

Загальний висновок дослідниківтакий: після того, як людина втрачає вагу, її жирові клітини не повністю повертаються до "нормального" стану. У таких людей гени жирових клітин продовжували функціонувати неправильно, що призводить до запалень та метаболічних проблем навіть через два роки після втрати ваги.

Інші новини медичної науки

Як писав УНІАН, нове дослідження показало, що профілактичне заняття спортом дає значно більший ефект для здоров’я жінок, аніж для чоловіків.

Також ми розповідали, як погода впливає на схуднення. Виявляється, влітку боротися з кілограмами справді легше.

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