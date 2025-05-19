Вправи мають різний ефект залежно від статі.

Регулярні заняття спортом знижують ризик смерті, особливо від проблем із серцем. Але вчені виявили, що ефект від тренувань може відрізнятися залежно від статі. Як пише портал LiveScience, згідно з дослідженням, опублікованим 2024 року в журналі Американського коледжу кардіології, жінки можуть отримати переваги від тренувань для здоров'я легше, ніж чоловіки.

У дослідження увійшли дані понад 412 000 дорослих американців у віці від 27 до 61 року, 55% з яких були жінками. Дослідники зібрали дані про фізичну активність учасників з 1997 по 2017 рік за допомогою Національного опитування про стан здоров'я (NHIS).

Саме опитування включало запитання про типи вправ, які виконували люди, з якою частотою, тривалістю та інтенсивністю. Дослідники також переглянули національну базу даних записів про смерть - на предмет смертей з будь-якої причини, а також смертей, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями. Потім дослідники пов'язали дані своїх учасників NHIS з даними про смертність до кінця 2019 року. Загалом за період дослідження померло 39 935 учасників, включно з 11 670 випадками смерті, пов'язаними із серцево-судинними захворюваннями, такими як хвороби серця, серцеві напади та інсульти.

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Що показали результати

Близько 32% опитаних жінок і 43% чоловіків заявили, що регулярно займалися аеробними вправами, займаючись щонайменше 150 хвилин на тиждень. Порівняно з неактивними людьми тієї ж статі, жінки, які регулярно займалися спортом, мали на 24% нижчий ризик смерті з будь-якої причини. Однак для чоловіків, які регулярно займалися спортом, зниження ризику смертності сягнуло лише 15%.

Дослідження показало, що жінки також отримали ці переваги набагато швидше, ніж чоловіки. У чоловіків найбільше зниження ризику смерті спостерігалося за 300 хвилин помірної або інтенсивної фізичної активності на тиждень. Це супроводжувалося зниженням смертності від усіх причин на 18%. Жінки побачили таку ж користь менш ніж за половину цього часу, за 140 хвилин активності на тиждень.

Дослідники також виявили, що ця тенденція зберігалася для будь-якої тривалості вправ, причому жінки постійно мали "пропорційно більшу користь" для будь-якої кількості вправ, ніж чоловіки.

У середньому жінки, які займалися силовими тренуваннями не рідше двох разів на тиждень, мали на 19% нижчий ризик смертності, ніж жінки, які тренувалися рідше або не тренувалися взагалі. У чоловіків у середньому ризик був на 11% нижчим порівняно з неактивними чоловіками.

Ці переваги були ще більш виражені, коли йшлося про здоров'я серцево-судинної системи.

Порівняно з неактивними людьми, жінки, які займалися аеробною фізичною активністю, мали на 36% нижчий ризик серцево-судинної смертності, тоді як для активних чоловіків це зниження ризику становило близько 14%. Зміцнення м'язів дало схожі результати, зі зменшенням серцево-судинного ризику на 30% для жінок і на 11% для чоловіків порівняно з вихідним рівнем.

Ці результати перегукуються з аналогічними висновками метааналізу 2011 року, опублікованого в журналі Circulation. Цей огляд 33 досліджень дійшов висновку, що існує сильніший зв'язок між фізичними навантаженнями і нижчим ризиком смерті у жінок, ніж у чоловіків, наголошується в статті.

Раніше експерти порекомендували 20-хвилинне тренування, яке дасть змогу забути про біль у спині та зберегти гнучкість.

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