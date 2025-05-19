Регулярні заняття спортом знижують ризик смерті, особливо від проблем із серцем. Але вчені виявили, що ефект від тренувань може відрізнятися залежно від статі. Як пише портал LiveScience, згідно з дослідженням, опублікованим 2024 року в журналі Американського коледжу кардіології, жінки можуть отримати переваги від тренувань для здоров'я легше, ніж чоловіки.
У дослідження увійшли дані понад 412 000 дорослих американців у віці від 27 до 61 року, 55% з яких були жінками. Дослідники зібрали дані про фізичну активність учасників з 1997 по 2017 рік за допомогою Національного опитування про стан здоров'я (NHIS).
Саме опитування включало запитання про типи вправ, які виконували люди, з якою частотою, тривалістю та інтенсивністю. Дослідники також переглянули національну базу даних записів про смерть - на предмет смертей з будь-якої причини, а також смертей, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями. Потім дослідники пов'язали дані своїх учасників NHIS з даними про смертність до кінця 2019 року. Загалом за період дослідження померло 39 935 учасників, включно з 11 670 випадками смерті, пов'язаними із серцево-судинними захворюваннями, такими як хвороби серця, серцеві напади та інсульти.
Що показали результати
Близько 32% опитаних жінок і 43% чоловіків заявили, що регулярно займалися аеробними вправами, займаючись щонайменше 150 хвилин на тиждень. Порівняно з неактивними людьми тієї ж статі, жінки, які регулярно займалися спортом, мали на 24% нижчий ризик смерті з будь-якої причини. Однак для чоловіків, які регулярно займалися спортом, зниження ризику смертності сягнуло лише 15%.
Дослідження показало, що жінки також отримали ці переваги набагато швидше, ніж чоловіки. У чоловіків найбільше зниження ризику смерті спостерігалося за 300 хвилин помірної або інтенсивної фізичної активності на тиждень. Це супроводжувалося зниженням смертності від усіх причин на 18%. Жінки побачили таку ж користь менш ніж за половину цього часу, за 140 хвилин активності на тиждень.
Дослідники також виявили, що ця тенденція зберігалася для будь-якої тривалості вправ, причому жінки постійно мали "пропорційно більшу користь" для будь-якої кількості вправ, ніж чоловіки.
У середньому жінки, які займалися силовими тренуваннями не рідше двох разів на тиждень, мали на 19% нижчий ризик смертності, ніж жінки, які тренувалися рідше або не тренувалися взагалі. У чоловіків у середньому ризик був на 11% нижчим порівняно з неактивними чоловіками.
Ці переваги були ще більш виражені, коли йшлося про здоров'я серцево-судинної системи.
Порівняно з неактивними людьми, жінки, які займалися аеробною фізичною активністю, мали на 36% нижчий ризик серцево-судинної смертності, тоді як для активних чоловіків це зниження ризику становило близько 14%. Зміцнення м'язів дало схожі результати, зі зменшенням серцево-судинного ризику на 30% для жінок і на 11% для чоловіків порівняно з вихідним рівнем.
Ці результати перегукуються з аналогічними висновками метааналізу 2011 року, опублікованого в журналі Circulation. Цей огляд 33 досліджень дійшов висновку, що існує сильніший зв'язок між фізичними навантаженнями і нижчим ризиком смерті у жінок, ніж у чоловіків, наголошується в статті.
Раніше експерти порекомендували 20-хвилинне тренування, яке дасть змогу забути про біль у спині та зберегти гнучкість.