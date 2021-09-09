Окуляри оснащені двома фронтальними 5-мегапіксельними камерами для фото й зйомки відео.

Компанія Facebook та відомий бренд Ray-Ban випустили свої "Розумні" окуляри Stories. Вартість однієї пари становить 299 доларів.

Про це Facebook повідомила у своєму блог.

Відзначається, що окуляри оснащені двома фронтальними 5-мегапіксельними камерами для фото та зйомки відео. Для того щоб їх включити, можна або натиснути на кнопку на дужці, або вимовити: "Окей, Facebook, зроби відео".

З обох сторін корпусу на окулярах розміщені динаміки, які можуть відтворити звук з телефону через Bluetooth. Тож в окулярах легко буде приймати дзвінки, а також слухати улюблені треки або подкасти.

Правда, за інформацією The Verge, звук з динаміків не відтворюється прямо у вухо, тому його будуть чути навколо всі, хто знаходиться поруч.

У бічну частину рамки окулярів вбудована сенсорна панель. Вона дозволяє змінювати гучність, гортати записи або ставити на паузу.

Розумні окуляри Facebook і Ray-Ban: інші характеристики продукту

Читайте такожУкраїнські "розумні" окуляри здобули золото на конкурсі в ЖеневіДля повної зарядки окулярів потрібно близько години. Батарея витримує приблизно шість годин при відносно невеликому навантаженні.

Аксесуари будуть продаватися в трьох варіантах оправи – Wayfarer, Round та Meteor

Вбудованої пам'яті вистачає приблизно на 500 фотографій або 35 30-секундних відеороликів.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц