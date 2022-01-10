Роботян вміє жартувати, імітувати людські емоції та розпізнавати оточення.

Пам'ятайте робота-гуманоїда на прізвисько Ameca з людською мімікою? Виявляється, що проєкт реальний – він вміє тримати зоровий контакт, жваво підтримувати розмову та навіть намагається жартувати.

Та що там говорити, погляньте самі. І зверніть увагу на те, як жваво роботян підтримує розмову з учасниками виставки – рівень ефекту "зловісної долини", прямо скажемо, позамежний.

Попри те, що у робота – штучний інтелект, що навіває асоціації з безліччю антиутопій, боятися за долю людини поки не варто – "найпередовіший людиноподібний робот" не може ходити – цю навичку він поки не освоїв.

Зате у нього просунута система датчиків і приводів, які здатні відтворювати складні рухи руками. Компанія-розробник Engineered Arts не розкриває, скільки коштує створення робота, оскільки він все ще знаходиться в розробці, проте вже налаштована на комерційні продажі.

Читайте такожСвіт без заторів поки скасовується: в тунелях Ілона Маска для електромобілів стався конфузРаніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа за допомогою штучних нейронів написала йому промову. Для цього використовувалися технології стартапу випускника КПІ Postello.

Вас також можуть зацікавити новини: