Поки що технологія перебуває на стадії допрацювання, але ідея начебто робоча.

Мрія про створення постійної бази на Місяці здавна надихає науковців у всьому світі. Але головна перешкода — висока вартість транспортування необхідних ресурсів із Землі. Саме тому дослідники активно шукають способи забезпечити майбутніх астронавтів усім необхідним — безпосередньо на Місяці. Китайські вчені заявили, що близькі до вирішення проблеми забезпечення місячної бази водою - одним з головних ресурсів, який потрібен у великих обсягах.

Нещодавно команда хіміків і інженерів під керівництвом Лу Вана з Китайського університету Гонконгу запропонувала нову технологію, яка може стати справжнім проривом. Їм вдалося створити компактну установку, що працює на сонячній енергії та здатна добувати кисень, водень і монооксид вуглецю з реголіту (місячного "грунту") та вуглекислого газу — без потреби у складному обладнанні чи зовнішніх джерелах сировини.

Принцип роботи установки заснований на нагріванні реголіту сонячною енергією до температур, за яких вода в його складі переходить у пароподібний стан. Вода, що міститься в мінералах і адсорбована на частинках пилу, стає доступною для хімічних реакцій. До неї додають CO₂, який у реальних умовах може надходити від самих космопоселенців - його можно отримувати з повітря, що його видихають люди.

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Головну роль у цьому процесі відіграє ільменіт (FeTiO₃) — мінерал, багатий на залізо й титан. Він здатен ефективно прискорювати реакції під дією сонячного світла, без додаткових реагентів.

У результаті утворюються три корисні речовини:

кисень — для дихання;

водень — як енергоносій;

монооксид вуглецю — компонент для виробництва палива.

Установка вже була випробувана на реальних зразках лунного ґрунту, доставлених місією "Чан’е-5" у 2020 році. Також застосовувалися земні аналоги місячних порід, що за складом і структурою схожі на реголіт.

Хоча поточна версія установки — це лише демонстраційний зразок, який не може поки забезпечити потреби цілої колонії, науковці вважають це важливим кроком уперед. Адже технологія використовує доступну енергію, працює в умовах, наближених до реальних, і не потребує імпорту дорогих матеріалів із Землі.

Деталі дослідження опубліковано в журналі Joule.

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