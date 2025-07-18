TOI-4465 b являє собою цінний об'єкт для вивчення газових гігантів.

За 400 світлових років від Землі вчені виявили нову планету, яка отримала назву TOI-4465 b. Вона має схожість із Юпітером, пише Mirror.

Зазначається, що це відкриття стало можливим завдяки місії NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite і мережі аматорів-астрономів Unistellar. Старший астроном Інституту SETI Франк Марчіс заявив, що ця планета допомагає заповнити прогалину в знаннях про планетні системи.

"TOI-4465 b - це "помірний" Юпітер, який є цінним об'єктом для вивчення газових гігантів, що заповнюють прогалину між найродючішими газовими гігантами і тими, що перебувають у нашому сонячному сусідстві", - сказав він.

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У виданні додали, що TOI-4465 b здійснює повний оборот навколо своєї зірки кожні 102 дні. Підтвердити існування цієї екзопланети було надзвичайно складно.

Вчені поділилися, що їм вдалося вловити сигнал транзиту планети (затемнення зірки, спричинене проходженням планети перед нею) лише один раз. Після цього вони зібрали дані про радіальну швидкість, щоб визначити рух зірки у напрямку до Землі або від неї.

За словами вчених, TOI-4465 b є наймасивнішою гігантською планетою з тривалим періодом обертання, яка проходить перед зіркою з металічністю, меншою, ніж у Сонця.

"Це чудовий кандидат для подальших спостережень за її атмосферою, тому є велика ймовірність, що космічний телескоп Джеймса Вебба спостерігатиме за цією планетою в майбутньому", - наголосив Марчіс.

Чому колонізація Марса приречена на провал

Раніше астрофізик Адам Беккер пояснив, чому не підтримує ідею колонізації Марса. За його словами, ця планета є жахливим варіантом притулку для людства.

Беккер зазначив, що на Марсі життя буде обмежене герметичними куполами. Він підкреслив, що будь-який збій у критично важливих системах призведе до негайної катастрофи.

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