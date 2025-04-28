Низька навколоземна орбіта може виявитися переповненою приблизно 100 000 супутників.

Китай планує розробити систему управління космічним рухом для ефективного використання низької навколоземної орбіти. Про це повідомили представники Центру спостереження за Землею і обробки даних Китайського національного космічного управління (CNSA), пише South China Morning Post.

За прогнозами, низька навколоземна орбіта може виявитися переповненою приблизно 100 000 супутників. За даними видання, через це необхідно поліпшити управління космічним трафіком.

У зв'язку з цим CNSA розробляє систему управління для кращої організації розміщення та експлуатації супутників. У центрі попередили, що без таких заходів дубльовані проєкти і конкуренція можуть підірвати зростання галузі.

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Зазначено, що космічна галузь стикається з великими ризиками через відсутність більш ефективного управління рухом супутників. Через це китайський уряд планує надати підтримку комерційному космічному сектору, який будує кілька великих супутникових мереж.

Компанія Spacecom Satellite Technology, що базується в Шанхаї, будує мережу зв'язку G60 Starlink, яка включатиме близько 15 000 супутників. З них 648 будуть на орбіті до кінця 2025 року. Аналогічні проєкти в стадії реалізації включають Guowang Constellation від China Satellite Network Group. Мережа зв'язку включатиме 12 992 супутники. Також у Китаї є проєкт Honghu-3 від LandSpace, який націлено на запуск 10 000 супутників.

За даними видання, CNSA оголосила про створення Альянсу комерційних космічних інновацій, який покликано співпрацювати з галузевими організаціями та компаніями для розв'язання таких проблем, як використання ресурсів, нормативні стандарти і погана координація в секторі комерційної космонавтики.

Альянс створюють для забезпечення швидкого і безпечного розвитку комерційної космічної галузі. Ключовим напрямком стане передача і застосування великого досвіду, що було накопичено державними компаніями, особливо у сферах ракетних і супутникових технологій.

Також альянс зосередиться на задоволенні потреб у швидких запусках, сприянні широкомасштабній мережевій взаємодії та операціях. Після того, як супутники опиняться на орбіті, забезпечення запобігання зіткненням, координація між супутниками і безпечна співпраця з міжнародними постачальниками стануть ключовими пріоритетами.

Космічна програма Китаю

Як писав УНІАН, Китай стрімко нарощує свій військовий потенціал і готується до війни в космосі.

За даними Washington Times, Пекін прагне отримати можливість для знищення американських супутників у майбутньому потенційному конфлікті.

Видання Interesting Engineering писало, що китайські дослідники придумали, як швидко знищити тисячі супутників Starlink. Вони змоделювали космічну операцію з перехоплення супутникового угруповання Starlink і виведення його з ладу.

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