Марс був придатним для життя набагато раніше, ніж вважалося, - вчені

Планета могла зберігати своє магнітне поле, необхідне для захисту від шкідливого космічного випромінювання, довше, ніж передбачалося раніше.

Вчені встановили, що Марс був придатним для життя близько 3,9 мільярда років тому, що на сотні мільйонів років пізніше, ніж вважалося раніше. Це відкриття свідчить про те, що планета могла зберігати своє магнітне поле, необхідне для захисту від шкідливого космічного випромінювання, довше, ніж передбачалося раніше, пише Interesting Engineering.

Команда Гарвардської палеомагнітної лабораторії, провівши симуляції та комп'ютерне моделювання, досліджувала час існування марсіанського магнітного поля, або динамо. Провідна авторка дослідження Сара Стіл і старший науковий керівник Роджер Фу, доцент Гарварду, запропонували, що динамо Марса зберігалося довше, ніж припускалося, і могло змінювати свою полярність, що пояснює слабкомагнітні сліди в деяких кратерах планети.

Вчені використовували палеомагнітні дослідження, щоб вивчити історію магнітного поля Марса: феромагнітні мінерали в гарячій породі вирівнюються під впливом магнітних полів, а після охолодження зберігають їх сліди на мільярди років. Вивчаючи знаменитий марсіанський метеорит Allan Hills 84001 за допомогою квантового алмазного мікроскопа, дослідники виявили ознаки магнітного поля, яке зберігалося до 3,9 мільярда років тому.

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За словами Стіл, ці відкриття є важливими, оскільки магнітні поля дозволяють глибше зрозуміти процеси всередині планет і допомагають визначити, чи могла планета колись підтримувати життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що успішна посадка ракети SpaceX наблизила подорож людини на Марс.

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