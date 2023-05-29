Озера втрачають воду навіть у вологих регіонах планети.

Вчені заявили, що за останні 30 років більше половини найбільших озер та водосховищ на планеті втратили сотні кубічних кілометрів води.

Як пише Live Science, наразі майже 87% всієї прісної води на Землі міститься саме в озерах та водосховищах. Ситуація погіршується через зміни клімату та збільшення споживання людиною.

За даними дослідження, 53% найбільших озер і водосховищ на Землі зараз містять набагато менше води, ніж 30 років тому. Вони втратили понад 600 кубічних кілометрів води, що у 17 разів більше, ніж зберігається у найбільшому водосховищі США – Мід у штаті Невада.

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Наразі лише 25% водойм мають зараз більше води, ніж 30 років тому, тоді як приблизно 25% населення Землі живе якраз поруч із озерами, що висихають. Зникнення води відбувається не тільки у посушливих, а й у вологих регіонах планети. Вчені переконані, що ситуація має загрозливіший характер, ніж вважалося раніше.

Зменшення кількості прісної води означає, що люди можуть використовувати в меншій кількості цей ресурс як для пиття, так і для сільського господарства та промисловості. Крім того, це негативно впливає на популяції риб та птахів, ставлячи їх під загрозу зникнення.

За оцінкою вчених, глобальніше потепління лише погіршить посуху, адже люди братимуть все більше води для задоволення своїх потреб. У новому дослідженні наголошується, що уряди країн світу повинні вжити термінових заходів щодо порятунку великих озер і водосховищ від висихання, інакше на нас чекає катастрофа з питною водою.

Посуха у світі - що відомо

Влітку 2022 року аномальна спека і посуха охопили більшу частину Європи. Вони спричинили масштабні лісові пожежі та забрали понад тисячу людських жертв.

Екстремальна погода призвела до обміління річок і осушення водосховищ, в результаті чого на їх дні виявилося чимало цікавих знахідок - сліди динозаврів і навіть стародавні міста.

У лютому 2023 року повідомлялося, що канали Венеції починають пересихати через відсутність дощів. Деякими з них вже не можуть переміщатися гондоли. Італія зіткнулася з перспективою нової посухи.

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