По багатьох каналах Венеції вже неможливо плавати, а найбільша річка Італії має на 61% менше води, ніж зазвичай.

Канали Венеції починають пересихати через відсутність дощів. Деякими з них вже не можуть переміщатися гондоли. Італія зіткнулася з перспективою нової посухи, повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, суха зима викликає побоювання, що Італія може знову зіткнутися з посухою. За даними вчених та екологічних груп, в Альпах цього сезону випало менше половини звичайної кількості снігу.

У Венеції рівень води в деяких місцях на три метри нижче нульової позначки. Таке зазвичай спостерігається влітку, але не взимку.

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Італійські річки та озера також страждають від гострої нестачі води. По - найдовша річка Італії, яка тече від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай в цю пору року.

Відзначається, що останні два тижні в Європі панує антициклон, у багатьох країнах спостерігаються температури, характерні для кінця весни.

Посуха в Європі в 2022 році

Минулого літа аномальна спека і посуха охопили більшу частину Європи. Рекордна хвиля спеки спричинила масштабні лісові пожежі та понад тисячу людських жертв.

У липні Італія постраждала від найсильнішої за 70 років посухи і оголосила надзвичайний стан в районах, прилеглих до річки По, на частку яких припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни.

Екстремальна спека, що накрила половину планети, призвела до обміління річок і осушення водосховищ, в результаті чого на їх дні виявилося чимало цікавих знахідок, серед яких сліди динозаврів, стародавні міста, "голодні камені".

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