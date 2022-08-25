Обміління Дунаю оголило остови десятків навантажених вибухівкою німецьких військових кораблів.

Екстремальна спека, що накрила половину планети, призвела до обміління річок і осушення водосховищ, внаслідок чого на їх дні виявилося чимало цікавих знахідок, серед яких сліди динозаврів, стародавні міста, "голодні камені".

Через падіння рівня води в китайській річці Янцзи на поверхні з'явилися три буддійських статуї, яким, як вважають археологи, може бути близько 600 років, передає Бі-бі-сі.

З липня кількість опадів в басейні Янцзи була приблизно на 45% нижчою за норму, а спека на південному заході Китаю прогнозується до кінця серпня.

Найсильніша за 500 років посуха в Європі призвела до того, що вода в річці Дунай спала до одного з найнижчих рівнів майже за століття, оголивши остови десятків навантажених вибухівкою німецьких військових кораблів. Вони затонули під час Другої світової війни недалеко від сербського річкового портового міста Прахово.

Ці судна були серед сотень плавзасобів, затоплених на Дунаї Чорноморським флотом нацистської Німеччини в 1944 році, коли він відступав від радянських військ. На багатьох з них досі є тонни боєприпасів і вибухових речовин, і вони становлять небезпеку для судноплавства.

450-кілограмова нерозірвана бомба була знайдена рибалками на березі обмілілої італійської річки По. В Італії - найсильніша за останні 70 років посуха. Річка протяжністю 650 км висохла на багатьох ділянках. Бомба, яка, за словами італійських військових, містить 240 кг вибухівки, була виявлена недалеко від ломбардського села Борго-Віргіліо.

А в річці Тибр в Римі показалися руїни моста, побудованого за часів імператора Нерона, який правив з 54 року нашої ери до самогубства в 68 році нашої ери. Цього року Тибр обмілів більш ніж на метр, до рекордно низького рівня.

Міст з'єднував Марсове поле з протилежним берегом Тибру.

Іспанські фермери журяться про гинучі врожаї, але археологів один несподіваний побічний ефект найсильнішої за останні десятиліття посухи привів у захват. На дні водосховища Вальдеканас в центральній провінції Касерес, рівень води в якому знизився на третину, з'явивлося доісторичне кам'яне коло.

Коло - це дольмен Гуадальпераль, який називають іспанським Стоунхенджем, він датується 5000 роком до нашої ери.

Відсутність дощів і триваюча багато днів спекотна погода викликали посуху відразу в багатьох європейських країнах, а в обмілілих річках на поверхню проступили тривожні попередження, залишені нашими предками. Це так звані "голодні камені", які видно лише в періоди сильних посух, на них викарбувані послання про минулі природні катастрофи, викликані нестачею води, і пов'язаними з цим лихами. Найстаріший напис на "голодному камені", виявленому в Ельбі, датований 1616 роком, він говорить: "якщо побачиш мене - ридай".

Тривала посуха в Іраку поставила під загрозу врожай і змусила владу країни пустити воду з водосховища Мосул на зрошення полів. Коли воду злили, на поверхні з'явилися руїни стародавнього міста. Археологи датують руїни приблизно 1400 роком до нашої ери. Руїни належать Закіку, місту в імперії Мітанні. Ця імперія контролювала частину північної Сирії та Месопотамії з 1550 по 1350 рік до нашої ери.

На дні обмілілої річки в центральному Техасі виявили сліди динозавра віком 113 млн років. Минулого тижня майже 90% території штату накрила екстремальна спека, яка призвела до посухи. Виявлені сліди археологи назвали "доріжкою самотнього рейнджера". Вони належать одному акрокантозавру, який пройшов по цій стежці близько 30 м. Акрокантозаври були тероподами, динозаврами, що ходили на трипалих задніх лапах. При зрості близько 4,5 м вони важили близько семи тонн.

Як повідомляв УНІАН, в серпневому звіті Європейської обсерваторії говориться, що 47% території Європи знаходяться в умовах попередження з явним дефіцитом грунтової вологи. Там зазначили, що Європа зіткнулася з найсильнішою посухою принаймні за останні 500 років.

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